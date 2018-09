Accarte, 56 studi di artisti aperti

(ANSA) - TORINO, 27 SET - Torino ospita sabato e domenica la quinta edizione di AccaAtelier. In questi due giorni, oltre 50 studi di artisti saranno visitabili in tutta la città, da San Salvario fino ad Aurora, passando per Barriera di Milano e Vanchiglia, con un centinaio di artisti protagonisti. Nei 56 studi - aperti al pubblico sabato dalle 12 alle 24 e domenica dalle 10 alle 20 - si potranno incontrare oltre cento artisti, in arrivo anche da Finlandia, Cina, Spagna e Argentina.

Saranno coinvolti dieci luoghi d'arte urbana. Sono previsti anche tour a piedi guidati da critici d'arte e per i più piccoli due laboratori gratuiti per avvicinarli al mondo dell'arte, in collaborazione con InnerKids, galleria specializzata in opere d'arti per bambini e ragazzi. La manifestazione è autofinanziata dall'associazione Acca e, attraverso la mostra Shine - con 52 artisti che reinterpretano un oggetto di uso comune, i lampadari, esposti nella Galleria Gsf Contemporary Art - si andrà a coprire l'edizione 2019 AccaAtelier.