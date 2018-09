Settanta posti medicina generale in più

(ANSA) - TORINO, 26 SET - La nuova intesa raggiunta oggi dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni consentirà al Piemonte di avere 70 posti in più per il corso triennale di Medicina generale che partirà nei prossimi mesi.

La Regione avrà così a disposizione 189 borse di studio, e altrettanti posti, per il 2018/2021, consolidando l'incremento degli ultimi anni. Ai 3 milioni di euro del fondo sanitario impiegati, sui 40 destinati a livello nazionale, la Regione aggiungerà risorse proprie per coprire le spese organizzative.

Il test per l'ammissione sarà il 17 dicembre. I bandi saranno riaperti da ogni Regione in vista della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, prevista il 9 ottobre.

"La riapertura dei termini - dice l'assessore Antonio Saitta, coordinatore della Commissione Salute - consente a chi ha già presentato domanda di non ripetere l'iter. Abbiamo voluto tutelare i candidati che avevano già fatto domanda, 790 in Piemonte e circa 13mila Italia, che così non dovranno più ripresentarla".