Musy ucciso in un giorno 'simbolico'

(ANSA) - TORINO, 26 SET - Francesco Furchì volle uccidere il consigliere comunale Alberto Musy, a Torino, in un giorno "simbolico": era la data in cui stava sgomberando gli uffici della Fondazione Magna Grecia "per impossibilità di pagare i canoni di locazione". E questo era "un evento che poteva riunire in sé i singoli motivi di rancore e frustrazione". Lo scrive la Cassazione nella sentenza con cui ha reso definitiva per Furchì la condanna all'ergastolo.

Musy venne ferito a colpi di pistola il 21 marzo 2012 nell'androne di casa, in via Barbaroux; morì nell'ottobre del 2013. Per i giudici Furchì attribuiva al consigliere "i fallimenti" dei propri tentativi di inserirsi nel mondo politico e imprenditoriale torinese.

"Una sentenza corretta e puntuale. Si è definitivamente fatta luce sulla morte di Alberto Musy, persona giusta e di grande valore". E' il commento degli avvocati Giampaolo Zancan, Valentina Zancan e Paolo Davico Bonino, legali di parte civile per la famiglia del consigliere.