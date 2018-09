Mondiali volley: Italia-Serbia 0-3 Avvio in salita per gli azzurri nella Final Six a Torino

(ANSA) - TORINO, 26 SET - Italia sconfitta nella prima partita della Final six dei mondiali di pallavolo. Gli azzurri di Blengini sono stati battuti dalla Serbia 3-0 (15-25, 20-25, 18-25). Domani Italvolley di nuovo in campo a Torino contro la Polonia.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Condividi

Suggerisci Dimensioni video: 628 x 387 960 x 574 Larghezza Auto Start Mostra Titolo Codice monetizzazione per editori Informazioni

Informazioni Accedi

Accedi Registrati Ottieni il codice embed