Mano bionica I-Limb si dà alla magia

(ANSA) - TORINO, 26 SET - I-Limb, la mano bionica capace di oltre trenta prese, si dà 'alla magia'. La protesi è stata protagonista, al Teatro Carignano di Torino, del Gran Galà della Magia, una serata all'insegna della magia e della solidarietà, presentata da Marco Berry.

Durante un numero di magia, Berry si è avvalso della mano bionica come assistente. L'evento, il cui ricavato è stato devoluto ad 'Iron Mind', il progetto della Marco Berry Onlus dedicato ai minori con disabilità, è stato organizzato con il patrocinio della Città di Torino, il contributo di Officina Ortopedica Maria Adelaide e la collaborazione di Rotary - Club Torino Nord Est, di Rotaract - Club Torino Nord Est e di Interact - Club Torino Nord Est.

Applicata da Officina Ortopedica Maria Adelaide, I-Limb è in grado di fare fino a 36 movimenti grazie alla tecnologia mioelettrica, offrendo così la possibilità al paziente di svolgere le attività quotidiane in autonomia.