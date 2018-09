Lotta a tumori, golf benefico ai Roveri

(ANSA) - TORINO, 26 SET - Sul green Royal Park I Roveri 18 squadre, in rappresentanza di altrettante aziende che hanno sostenuto l'iniziativa, si sono sfidate nella 19/a edizione della 'ProAm della Speranza" di golf', il primo evento di una serie promossa dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro a sostegno della lotta ai tumori femminili. Una cena di gala firmata dallo chef stellato Davide Scabin e un'asta hanno permesso di raccogliere ulteriori fondi per l'Istituto di Candiolo, raggiungendo i 160.000 euro. A fare gli onori di casa, donna Allegra Agnelli, Presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e del Royal Park, che ha sottolineato "quanto il sostegno dei piemontesi, e non, sia stato e continuerà ad essere fondamentale nella battaglia contro il cancro". La campagna 'Life is pink' durerà tutto ottobre, coinvolgerà numerose aziende e partner, è finalizzata all'acquisto di un ecografo di ultima generazione 3D/4K per una campagna gratuita di visite di prevenzione a Candiolo.