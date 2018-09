Urban Center, caso modello mondiale

(ANSA) - TORINO, 25 SET - L'Urban Center di Torino è uno dei 9 casi modello selezionati a livello mondiale tra le agenzie che disegnano il futuro delle città. I suoi progetti sono stati presentati nel workshop organizzato a Washington da Inter-American Development Bank, tra le principali banche a livello mondiale: 11 le città di America Latina e Caraibi presenti, tra le quali Sao Paolo, Buenos Aires, Tegucigalpa, Santo Domingo e Santiago del Cile.

"La creazione di network e lo scambio di buone pratiche - spiega Valentina Campana, direttrice dell'Urban Center - sono alla base delle nostre attività. Questa iniziativa sarà il primo passo per collaborazioni con i paesi dell'America Latina e dei Caraibi". "La Banca ha coinvolto Urban Center Metropolitano e Fondazione Innovazione Bologna in questo evento di formazione per la loro rilevanza in Italia e in Europa. Continueremo a promuovere interscambi tra realtà italiane e la Banca", commenta Stefania Bazzoni, direttore esecutivo dell'Inter-American Investment Corporation.