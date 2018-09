Toro: Mazzarri,è il momento di ripartire

(ANSA) - TORINO, 25 SET - Il Torino cerca di recuperare il terreno perduto, facendo risultato a Bergamo, contro l'Atalanta.

La brutta sconfitta dei granata contro il Napoli - assicura l'allenatore Walter Mazzarri - è archiviata: "C'è stata un'assunzione di responsabilità collettiva, e sottolineo collettiva. Adesso bisogna pensare alla prossima partita". Ci sarà qualche novità - fa trapelare Mazzarri - nel Torino di domani sera, ma non Iago Falque, ancora fermo per infortunio: "Parlerò con i giocatori, oggi e domani, e poi deciderò sulla base delle loro condizioni e dei miei convincimenti tattici.

Soriano e De Silvestri sono recuperati, ma devo valutare se farli giocare dal primo minuto". Nessuno stravolgimento in difesa: "Capita giocando in questo reparto che si facciano grandi prove e poi si paghi il minimo errore. Ma a cambiare e fare giocare i nuovi arrivati bisogna andare con i piedi di piombo, soprattutto gli stranieri devono ancora assimilare completamente l'organizzazione di gioco".