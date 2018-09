Torna Manualmente, Salone Creatività

(ANSA) - TORINO, 25 SET - Torna da giovedì a domenica, a Lingotto Fiere di Torino, Manualmente, il Salone della creatività. Un secondo appuntamento dell'anno con le arti manuali che arriva dopo l'edizione primaverile - con oltre 11.000 visitatori in tre giorni di evento - e che vedrà coinvolti i professionisti delle arti manuali e le appassionate di cucito creativo, crochet, knit, quilt, home decor, ricamo, bijoux, scrapbooking, stamping, cake and food design, cartonaggio e tutto quanto concerne l'hobbistica e il bricolage al femminile. Tra gli ospiti più attesi, Danny Amazonas, quilter taiwanese di fama internazionale, per la prima volta in Italia. Il Salone si arricchisce di un nuovo settore dedicato al benessere e alla cura di sé e al legame virtuoso fra creatività e armonia psicofisica: dall'alimentazione biologica e vegetariana all'erboristeria e cosmesi, dalle discipline per il corpo a quelle per la mente, dall'abbigliamento in fibre vegetali agli accessori ecologici per la casa e la cura della persona.