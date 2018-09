Portici Carta omaggia Pippi Calzelunghe

(ANSA) - TORINO, 25 SET - E' dedicata a Pippi Calzelunghe, protagonista del libro di Astrid Lindgren, edito in Italia 60 anni fa e tradotto in 95 paesi, la 12/a edizione di Portici di Carta, la libreria più lunga del mondo, in programma nel centro di Torino il 6 e il 7 ottobre. La manifestazione promossa dal Salone del Libro e presentata all'Oratorio di San Filippo dal coordinatore Marco Pautasso e dal libraio Rocco Pinto, coinvolge 123 librai di Torino e Provincia. La decisione di scegliere Pippi Calzelunghe come simbolo non è casuale. "Nell'anno di Me Too abbiamo scelto una figura rivoluzionaria, modello di nuova femminilità e antesignana del femminismo", spiega Pautasso.

Tra le novità 'Aspettando Portici' e Bibliobus, biblioteca itinerante gestita dalle Biblioteche Civiche. Tra gli ospiti, Michela Murgia, Nando della Chiesa in dialogo con Margherita Oggero, Aldo Cazzullo, il neoscrittore Luigi Lo Cascio, Benedetta Cibrario. Gli editori ospiti sono Emons Audiolibri e Gallucci, leader nell'editoria per piccoli.