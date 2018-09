Incendi boschi, approvata nuova legge

(ANSA) - TORINO, 25 SET - Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato oggi una nuova legge contro gli incendi boschivi, una "normativa organica e funzionale", afferma l'assessore Alberto Valmaggia, che affida al Corpo degli Aib un ruolo fondamentale nel coordinamento delle operazioni di spegnimento.

Il provvedimento, finanziato con tre milioni di euro l'anno per il prossimo triennio, era molto atteso. Soprattutto dopo gli incendi dello scorso autunno e dopo il decreto nazionale che ha comportato l'assorbimento del personale del Corpo Forestale tra le file dell'Arma dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco.

Sarà vietato bruciare materiale vegetale dal primo novembre al 31 marzo, quando è più elevato il rischio di incendi, con sanzioni fino a 2000 euro. Tra le novità, i contributi per la ricostruzione dei boschi bruciati, operazione che sarà coordinata dalle strutture regionali competenti.

"La nuova legge - rimarca Valmaggia - fornisce una risposta chiara su una materia per noi prioritaria".