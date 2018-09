Amazon,a Vercelli raddoppiati lavoratori

(ANSA) - VERCELLI, 25 SET - E' stato il ginnasta e campione olimpico Igor Cassina il testimonial del primo anniversario del centro di distribuzione Amazon di Vercelli, festeggiato oggi. Il magazzino da 100.000 metri quadrati sorto nell'area logistica della frazione Larizzate è entrato in funzione nel settembre 2017 con 200 dipendenti a tempo indeterminato; a distanza di un anno i dipendenti sono 380, e l'obiettivo dell'azienda èdi creare oltre 600 posti di lavoro entro il 2020. La struttura rappresenta un importante hub logistico della rete di distribuzione di Amazon nell'Italia nord-occidentale; realizzata con un investimento di 65 milioni di euro, il nuovo stabilimento ha permesso all'azienda di gestire la crescente domanda dei consumatori in Italia, garantendo allo stesso tempo consegne più veloci e migliorando la qualità̀dei servizi offerti. In 12 mesi sono stati spedite centinaia di migliaia di prodotti: messe una sopra l'altra, le scope elettriche Hoover FD22G partite da Larizzate supererebbero l'altezza dell'Everest.