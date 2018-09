Vino: Oddero acquista vigneto cru Barolo

(ANSA) - TORINO, 24 SET - Doppia acquisizione di prestigio per Oddero Poderi e Cantine, la storica azienda di La Morra (Cuneo) gestita dalla famiglia da sette generazioni. L'azienda ha acquistato 0,74 ettari nel prestigioso cru Monvigliero, nel territorio di Verduno, con vigneti di oltre 60 anni e la probabile presenza di esemplari in buono stato di Michet, una storica sottovarietà di nebbiolo.

La seconda acquisizione riguarda 1,45 ettari a Monleale, nell'Alessandrino, dove nascerà una nuova azienda agricola, Monlià, specializzata nella produzione di Timorasso, considerato "uno dei più grandi vitigni autoctoni a bacca bianca nonché una delle anime più antiche del Piemonte vinicolo", sottolinea Isabella Oddero.

Quanto al vigneto per Barolo a Monvigliero, "era - dice ancora Isabella Oddero - il cru che mancava alle nostre proprietà e abbiamo sfruttato l'occasione unica di tramandare elle future generazioni un vigneto molto bello, posto nel cure della denominazione, con una splendida esposizione".