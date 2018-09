Sicurezza, controlli a Novara

(ANSA) - NOVARA, 24 SET - Sei denunce e un arresto sono, a Novara, il risultato di controlli del territorio svolti dalla polizia su mandato del questore. Le manette sono scattate per una donna straniera, irregolare, residente in città da alcuni anni, destinataria di un ordine di carcerazione emesso lo scorso gennaio dalla procura di Tivoli: deve scontare un anno e mezzo di reclusione, ed erano mesi che, per evitare di essere individuata, non usciva di casa.

Controlli sono stati svolti anche fra gli ospiti di alcune strutture ricettive sia a Novara che in provincia.