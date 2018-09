Piemonte vince Trofeo Coni Kinder+Sport

(ANSA) - TORINO, 24 SET - Il Piemonte si aggiudica la 5/a edizione del Trofeo Coni Kinder+Sport. I ragazzi del Presidente Gianfranco Porqueddu, con 110 punti totali, hanno avuto la meglio sui padroni di casa dell'Emilia Romagna (108) e sul Lazio (107). Quello piemontese diventa così il primo comitato regionale Coni a vincere due edizioni (l'altra fu Lignano Sabbiadoro 2015) del trofeo multisport dedicato agli atleti under 14, che ha riunito a Rimini circa 3.200 giovani.

A far festa sono anche i dieci atleti scelti dal comitato provinciale di Trento per partecipare al Test di Efficienza Motoria sviluppato dall'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni insieme alla Direzione Territorio e Promozione del Comitato Olimpico Italiano per raccogliere i dati su capacità e abilità motorie dei ragazzi. I trentini hanno totalizzato il punteggio maggiore; tra due settimane, grazie a Kinder+Sport title sponsor della manifestazione, voleranno a Buenos Aires per assistere ai Giochi Olimpici Giovanili e sostenere la squadra azzurra.