Ogr festeggia un anno, festa per città

(ANSA) - TORINO, 25 SET - Le Ogr di Torino festeggiano il primo anno di vita con una grande festa aperta alla città. Il via il 29/9 con il concerto già sold out dei Baustelle 'La fine dell'amore, la fine della violenza. Amen'. Tra i grandi nomi nei prossimi mesi Amadou & Mariam, Bombino, Jason Moran e Chik Corea. In un anno 180mila visitatori in 45 concerti, 5 mostre e decine di grandi appuntamenti culturali in collaborazione con 16 enti. "L'esperimento di creare un nuovo tipo di impresa culturale è riuscito - dice Massimo Lapucci, segretario generale di Fondazione Crt e dg delle Ogr - ma il percorso non è finito, vogliamo coinvolgere quelle fette di città che ancora non abbiamo raggiunto. La nostra idea è un grande contenitore al servizio della cultura e della creatività e al contempo un'impresa sostenibile sotto il profilo finanziario. Certi che la cultura è un grande volano socio-economico. Una sfida che vogliamo vincere fino in fondo in attesa dell'apertura nel 2019 delle Officine Sud, futuro innovation-hub internazionale".