Impennata cassa integrazione in agosto

(ANSA) - TORINO, 24 SET - La cassa integrazione è in forte aumento in Piemonte: in agosto sono state richieste 2.023.253 ore, il 97,7% in più dello stesso mese 2017 (-5,1% ordinaria, +286,4% straordinaria, invariata quella in deroga). E' il maggior incremento tra le regioni. Lo segnala il Rapporto Uil.

Le domande di disoccupazione, nei primi 7 mesi dell'anno, hanno superato il milione, con un raddoppio a luglio rispetto a giugno.

Nei primi 8 mesi 2018 la cassa integrazione è in calo del 23% rispetto all'analogo periodo 2017. Torino, con 10.397.521 ore, è la seconda provincia più cassaintegrata dopo Roma, il Piemonte è al secondo posto tra le regioni, preceduto dalla Lombardia.

"L'impennata di ore registrata in Piemonte, in particolare per la cassa straordinaria, desta preoccupazione perché testimonia le difficoltà in un discreto numero di imprese. Se a ciò aggiungiamo l'imminente esaurimento degli ammortizzatori per altre imprese, il quadro non è confortante", commenta il segretario della Uil Piemonte Gianni Cortese.