Carrefour Trofarello chiude, sciopero

(ANSA) - TORINO, 24 SET - I dipendenti della Carrefour di Trofarello - in tutto 26, la maggior parte donne - hanno scioperato oggi e hanno manifestato a Moncalieri. Il 30 settembre il punto vendita di Trofarello chiuderà i battenti. Il colosso francese avrebbe voluto chiuderlo già un anno fa, ma dopo le proteste lo aveva trasformato nel disocunt Supeco, primo in Italia con questo marchio. "La Carrefour ha detto che non licenzierà i dipendenti ma li ricollocherà nei punti vendita di Torino. Ha fatto però delle proposte in alcuni casi irricevibili perché si tratta di destinazioni non raggiungibili con i mezzi pubblici o troppo lontane. A una donna è stato offerto un turno di notte al Carrefour Montecucco di Torino", spiega Fabrizio Nicoletti della Filcams Cgil. "Chiediamo un tavolo territoriale con la direzione personale di tutte le divisioni per analizzare le esigenze personale". Domani è prevista un'assemblea con presidio a Trofarello.