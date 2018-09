Appalti ferroviari, sciopero e presidio

(ANSA) - TORINO, 24 SET - Sono in sciopero, per l'intera giornata, i lavoratori dei servizi ferroviari in appalto, che si occupano della pulizia a bordo dei treni, nelle stazioni e negli uffici Fs, della ristorazione e dell'assistenza ai disabili. In Piemonte sono circa 700 e per tutti stanno per scadere gli ammortizzatori sociali. Nell'atrio della stazione Porta Nuova è in corso dalle 9 un presidio vicino ai binari e vengono distribuiti volantini ai viaggiatori per spiegare le ragioni della protesta. Nessuna ripercussione sulla circolazione dei treni.

"La prossima scadenza dei contratti di solidarietà avrà conseguenze drammatiche in quanto saranno avviate e le procedure di licenziamento", spiegano i sindacati che accusano di "totale disinteresse" le istituzioni e le Ferrovie. "E' una situazione preoccupante. Diciamo no alle gare con eccessivi ribassi, ai continui cambi appalto e chiediamo l'applicazione delle clausole sociali e occupazionali", affermano Chiara Grillo della Filt Cgil e Federico Chiariello della Fit Cisl.