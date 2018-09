Torino ko 3-1 contro il Napoli

(ANSA) - TORINO, 23 SET - Seconda sconfitta casalinga per il Torino, che perde 3-1 col Napoli nell'anticipo dell'ora di pranzo. Un brusco stop, per i granata, quasi mai in partita, contro un ottimo avversario che, a una settimana dallo scontro con la Juventus, si candidata a contenderle lo scudetto.

In vantaggio di due gol dopo appena venti minuti, con i gol di Insigne (4') e di Verdi (20'), i partenopei potrebbero dilagare, ma prima Sirigu poi la mira dei suoi attaccanti glielo impediscono. Il Toro, assente nel primo tempo, inizia bene la ripresa e accorcia con capitan Belotti (6'), che trasforma il rigore concesso da Irrati per fallo su Berenguer.

Il 2-1 è una illusione per i granata, che nel momento migliore subiscono la terza rete. Il 3-1 lo realizza ancora Insegne, il più veloce a ribattere in rete il tiro rimbalzato dal palo di Callejon.

Se con la Roma, alla prima di campionato, il Torino aveva perso senza sfigurare, stavolta la prestazione è stata davvero poca cosa per una squadra che ambisce all'Europa.