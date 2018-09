Hashish nello yogurt, arrestato 20enne

(ANSA) - TORINO, 23 SET - Si è presentato al Centro per il rimpatrio di Torino, in corso Brunelleschi, chiedendo di lasciare ad un amico ospite due confezioni di yogurt. Il suo nervosismo ha però insospettito la polizia che ha perquisito il pacco trovando all'interno dei vasetti nove dosi di hashish.

L'uomo, un ventenne già noto alle forze dell'ordine e sottoposto all'obbligo di firma per rapina, è stato arrestato. Sequestrati in tutto oltre cento grammi di hashish.