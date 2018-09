Donna scomparsa nel Canavese, no traccia

(ANSA) - TORINO, 23 SET - Questa mattina i volontari della XII delegazione Canavesana del Soccorso Alpino hanno svolto una esercitazione per "ricerca di persone scomparse" sulle montagne di Pont. Nell'ambito dell'esercitazione, con la supervisione dei carabinieri della compagnia di Ivrea, sono state svolte ulteriori mirate ricerche in aree impervie per recuperare eventuali tracce relative di Elisa Gualandi, la 54enne scomparsa da Pont Canavese il 6 giugno scorso. Nessuna traccia della donna è stata trovata.