Travolta e uccisa da auto a Vicoforte

(ANSA) - MONDOVI' (CUNEO), 22 SET - Una donna di 68 anni, Viviane Babando, di origini francesi, è morta ieri sera a Vicoforte (Cuneo) dopo essere stata investita da un'auto.

L'incidente è avvenuto vicino alla pizzeria Rio della Plata, dove Babando aveva seguito la presentazione del nuovo libro di Federico Francesco Ferrero, vincitore della terza edizione di Masterchef.

Sul posto sono accorsi una squadra del 118 con Vigili del fuoco e Carabinieri, ma per la donna - travolta mentre si trovava a bordo strada da una vettura in marcia verso Mondovì - non c'e' stato nulla da fare.

Viviane Babando era una pittrice molto conosciuta in tutto il monregalese.