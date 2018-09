Lavori Lingotto,stop Passerella Olimpica

(ANSA) - TORINO, 22 SET - La Passerella Olimpica di Torino, che collega il villaggio dell'ex Moi alla zona del Lingotto, è stata temporaneamente chiusa per lavori. La decisione è stata presa in seguito alla manutenzione straordinaria che 8 Gallery Immobiliare sta effettuando sulla 'passerella Sud' di collegamento tra centro commerciale e parcheggi, all'interno del complesso del Lingotto. Questa infrastruttura costituisce anche l'arrivo della Passerella Olimpica, lato Lingotto, per cui la sua chiusura pregiudica anche la fruibilità della Passerella Olimpica. Che, precisa il Comune di Torino, "non ha problemi strutturali".

Per limitare i disagi ai visitatori del Salone del Gusto in corso in questi giorni, 8 Gallery Immobiliare ha predisposto un servizio di navetta gratuito che collega via Giordano Bruno agli ingressi al Lingotto di via Nizza.

La Passerella Olimpica, conclude l'amministrazione comunale, sarà riaperta non appena la 8 Gallery immobiliare avrà ripristinato uno sbocco lato parcheggi.