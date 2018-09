Allegri avvisa Juve, troppo entusiasmo

(ANSA) - TORINO, 22 SET - "Troppa energia positiva e troppo entusiasmo abbassano l'attenzione. Mercoledì abbiamo fatto una bella partita, ma è normale per la Juventus. Domani ci sono in palio tre punti e di lì non si scappa. Bisogna mettere da parte la gara mercoledì e prepararsi a domani". Massimiliano Allegri non si fida del Frosinone e chiede alla sua squadra di tenere i piedi per terra. "Domani è una partita che si gioca anche con la testa - aggiunge - Sceglierò la formazione in base a chi vedo con grande attenzione, altrimenti stanno fuori". "Quella di mercoledì è una cosa passata, domani farà un'ottima prestazione così come ha fatto mezzora in Champions", osserva il tecnico bianconero. "Le aspettative su Ronaldo sono altissime - aggiunge - ma non deve dimostrare niente. Deve continuare solo a giocare, a divertirsi e a fare gol. E' molto esigente con sé stesso e quindi domani farà una grande prestazione".