Torino capitale gusto, lanciato brand

(ANSA) - TORINO, 21 SET - Parte da Terra Madre Salone del Gusto, la kermesse di Slow Food che richiama oltre 200 mila visitatori in 5 giorni, la campagna di comunicazione del brand 'Torino capitale del gusto', progetto realizzato dalla Città di Torino in collaborazione con Turismo Torino e Provincia e con il sostegno economico della Camera di Commercio. I promotori sottolineano che il cibo di qualità è straordinario valore aggiunto per il turismo internazionale.

"Il marchio - ha detto Alberto Sacco, assessore al Turismo e Commercio della Città - si affiancherà allo spontaneo passaparola, rafforzando un settore sempre più trainante della nostra economia". Il claim della campagna è #MmmTorino!, per la campagna è stato scelto un tipico prodotto dolciario torinese, il Gianduiotto, ingioiellato con un orecchino a forma di Mole Antonelliana.

"Il nostro territorio - ha detto Vincenzo Ilotte, presidente della Camera di Commercio di Torino - ha tutte le caratteristiche per soddisfare la domanda di turismo enogastronomico".