Romeo & Juliet a Torino con star sport

(ANSA) - TORINO, 21 SET - C'è un pezzo della storia olimpica di Torino nel musical sul ghiaccio 'Romeo & Juliet', produzione dell'ex campione russo di pattinaggio Ilya Averbukh, regista dei Mondiali di calcio 2018, in scena il 19 e 20 ottobre. Tatyana Totmianina (Juliet) e Maxim Marinin (Romeo), hanno vinto l'oro in coppia alle Olimpiadi di Torino 2006, oltre a 2 campionati del mondo e 5 titoli europei; Roman Kostomarov (Tebaldo) è stato invece campione olimpico di danza su ghiaccio a Torino 2006.

Nello spettacolo, tra le produzioni su ghiaccio più maestose di sempre, danzerà su una pista di 1.250 mq un cast di 100 persone, tra attori, stelle dello sport, artisti circensi, cantanti e ballerini. Assieme al debutto a Verona, il 6 ottobre, le date di Torino di 'Romeo & Juliet' sono le uniche in Europa.

Lo spettacolo sarà poi nel 2019 in Usa e Cina.

Il regista Averbukh ha curato tutto nei minimi dettagli, impiegando le più avanzate tecnologie ed effetti speciali, coreografie eleganti e rigorose.