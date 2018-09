Orchestra Rai 'suona' Keaton e Kubrick

(ANSA) - TORINO, 21 SET - L'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il Museo del Cinema di Torino hanno dato il via ad una rassegna di tre grandi concerti mirati a fare incontrare la musica e la settima arte attraverso i capolavori del passato nell'ambito di '#SoundFrames. Cinema e musica in mostra', in corso fino al 7 gennaio alla Mole Antonelliana. I concerti, dedicati al cinema di Buster Keaton e Stanley Kubrick, si tengono il 7, 10 e 14 ottobre all'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino. Inaugura il ciclo, il 7, la proiezione dei film muti di Keaton 'One Week' e 'Sherlock Jr' musicati dal vivo da Timoty Brock, tra i massimi esperti al mondo di musica da film. Il 10 il talentuoso Min Chung dirige l'Osn nelle principali colonne sonore dei film di Kurick, tra cui 'Shining', 'Eyes Wide Shut', 'Arancia meccanica' e '2001 Odissea nello spazi'. Il 14 ottobre torna sul podio Timoty Brock per accompagnare il famoso film muto di Keaton 'The general'. Il concerto diretto da Mun Ching verrà trasmesso l'1 novembre su Rai5.