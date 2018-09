Movie tellers, cinema made in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 21 SET - Ritorna in 25 città piemontesi la rassegna Movie Tellers - Narrazioni cinematografiche, dedicata alla recente stagione cinematografica regionale, 'a km zero', ovvero lungometraggi, documentari e cortometraggi accompagnati in sala da autori, protagonisti e professionisti dell'industria del cinema, per un totale di 130 proiezioni.

"Una manifestazione importante per il territorio - dice l'assessora alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi - che torna rafforzando il network per la promozione di film piemontesi nato l'anno scorso, mirata ad accrescere la diffusione delle pellicole meno supportate dai distributori".

Movie Tellers è realizzato da Associazione Piemonte Movie con il sostegno di Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte, Fip, Museo del Cinema, Tff e TorinoFilmLab. Tra i film anche 'Lazzaro felice' di Alice Rohrwacher e 'Al massimo ribasso' di Riccardo Iacopino.