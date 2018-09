Juventus: doppio infortunio per D.Costa

(ANSA) - TORINO, 21 SET - Doppio infortunio per Douglas Costa nell'esordio in Champions contro il Valencia. Sottoposto oggi a esami strumentali, il brasiliano ha riportato "un forte trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra", informa la Juve attraverso il suo sito internet, a cui si è aggiunta "una distrazione agli adduttori della coscia destra". Douglas Costa, che in campionato è comunque squalificato per quattro giornate dopo lo sputo a Di Francesco durante Juventus-Sassuolo, ha già iniziato "le cure del caso".