Juve: Cuadrado, con Rinaldo più forti

(ANSA) - TORINO, 21 SET - "La Juve più forte? L'arrivo di Ronaldo ci ha dato qualcosa in più, ma la squadra è sempre stata ben costruita". Così Juan Cuadrado a due giorni dalla sfida di campionato contro il Frosinone. "Forse siamo più forti perché alcuni si conoscono da tempo - aggiunge il colombiano - e sono arrivati grandi campioni. L'obiettivo? Speriamo di arrivare in fondo in tutte le competizioni".

La vittoria contro il Valencia, in inferiorità numerica per l'espulsione di CR7, ha mostrato tutta la forza e il carattere dei bianconeri. "Qui non si molla mai e il carattere che ha mostrato la squadra con un uomo in meno ha portato a un grande risultato, su un campo difficile contro un'ottima squadra - sottolinea Cuadrado -. Quello che conta però è la voglia di vincere e quella non ci manca mai, in partite come questa si diventa ancora più squadra".