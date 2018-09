In arrivo terzo figlio per Bonucci

(ANSA) - TORINO, 21 SET - Il ritorno a Torino, e alla Juventus, porta bene a Leonardo Bonucci. Il difensore, attraverso il suo profilo Instagram, annuncia di aspettare dalla moglie Martina il terzo figlio. "E poi arrivi Tu", scrive il giocatore bianconero, che pubblica sui social la foto dell'ecografia della moglie, le sue mani e quelle della compagna a disegnare intorno la forma di un cuore. "Amalgama perfetta tra tempesta e quiete - si legge ancora -. Scissione precisa tra ragione e sentimento. Confidente imparziale di paura e amore. Arrivi al momento giusto, avendo portato pazienza... Avendo rispettato tempi che il cuore non anticipa. Puntuale, brillante, irriverente di fronte a tutti i nostri timori.. Arrivi Tu alla Vita". La notizia della gravidanza riporta serenità in casa Bonucci dopo le preoccupazioni degli anni scorsi, ora superate, per la salute di Matteo, il più piccolo dei primi due figli della coppia.