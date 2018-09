Grillo promuove sindaca Appendino

(ANSA) - TORINO, 21 SET - La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha raggiunto tra gli stand di Terra Madre Beppe Grillo. Il garante del Movimento 5 Stelle, che ha proseguito la visita accompagnato dalla prima cittadina, le ha fatto i complimenti per come sta amministrando Torino. Nel ringraziarlo, Appendino gli ha ricordato che, essendo già stata consigliera, al termine del mandato non potrà ripresentarsi alle elezioni per la regola interna al movimento che impedisce il terzo mandato.

"Facciamo una legge apposta, facciamo la legge Appendino!", le ha detto Grillo, a cui Appendino ha risposto sorridendo "no, no, nessuna legge Appendino".

Ora Grillo e la sindaca hanno un incontro privato in una sala di Lingotto Fiere.