Csi Piemonte, Pietro Pacini nuovo dg

(ANSA) - TORINO, 21 SET - Il consiglio d'amministrazione del Csi Piemonte ha nominato l'ingegnere Pietro Pacini, 54 anni, Direttore Generale del Consorzio. E' stato selezionato tra oltre settanta candidati da una apposita commissione, che si è avvalsa del supporto dell'Advisor Spencer Stuart. Pacini subentra dopo cinque anni a Ferruccio Ferranti.

Laureato all'Università di Roma La Sapienza, master al Politecnico di New York, Pacini ha maturato un'ampia esperienza in diverse aziende, tra cui Poste Italiane. E' stato anche in Telecom Italia e in Vodafone. In carica dal 15 ottobre, il suo mandato quadriennale sarà focalizzato in particolare sulla realizzazione del nuovo Piano Strategico 2019-2021 approvato dall'Assemblea dei Consorziati lo scorso 16 luglio.