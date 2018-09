Terra Madre, Lavazza racconta Bob Noto

(ANSA) - TORINO, 20 SET - L'evoluzione del gusto, in tutte le sue tendenze gastronomiche, l'immagine del cibo e la sostenibilità. Nuvola Lavazza diventa polo ufficiale di Terra Madre Salone del Gusto, manifestazione che torna da oggi a Torino e di cui l'azienda torinese del caffè è partner ufficiale sin dall'edizione inaugurale del 1996. Un sodalizio, quello con Slow Food, che amplia lo sguardo sul cibo come motore del cambiamento a partire dalla nuova sede attraverso dibattiti, laboratori, street art e una mostra dedicata a Bob Noto, gourmet critico e fotografo scomparso nel 2017.

Considerato da Ferran Adrià 'il miglior palato del mondo', Noto ha segnato il passaggio epocale da un'iconografia classica e funzionale delle ricette alla rivoluzionaria immagine del food in chiave creativa e ironica. La mostra, 'Ante Instagram: Bob Noto', è uno spaccato sulle tendenze gastronomiche degli ultimi vent'anni, e sui protagonisti della cucina occidentale. E' curata da Marco Bolasco, con Antonella Fassio, Luigina Tozzato e Lavazza.