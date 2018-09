Terra Madre #foodforchange,su il supario

(ANSA) - TORINO, 20 SET - Si apre con l'appello a "tagliare del 50% il consumo di carne" il Salone del Gusto di Torino. Il fondatore di Slow food Carlo Petrini, nel discorso di apertura della kermesse dedicata al tema #foodforchange, annuncia che Slow Food "lancerà una campagna per ridurre del 50% il consumo pro capite di carne". E chiede di "riprendere in mano la legge sulla tutela dei suoli che da quattro anni giace vergognosamente in Parlamento".

"Il consumo di suolo sta generando sconquassi quindi cosa aspettiamo a mettere mano a una legge che governi il suolo che è il bene primario dell'agricoltura?", è la sollecitazione di Petrini, secondo cui occorre tutelare il territorio "e i contadini che sono il vero presidio. Questo - sostiene - è l'elemento da capire. Chi paga quel lavoro ai contadini? Dobbiamo avere coscienza che se loro sono quelli che preservano il territorio devono avere dei riconoscimenti".

Terra Madre Salone del Gusto resterà aperto fino a lunedì 24 settembre.