Sfida fornelli, Appendino miglior gnocco

(ANSA) - TORINO, 20 SET - A fare la differenza, come nelle migliori competizioni culinarie, è stato l'ingrediente base del piatto. E così, nonostante una salsa alla bava poco filante, la sindaca di Torino Chiara Appendino si è aggiudicata la sfida ai fornelli con il presidente di Iren Paolo Peveraro. L'originale 'tenzone' nello stand della multiutility a Terra Madre Salone del Gusto.

Peveraro e Appendino, che non ha fatto mistero del fatto che a casa sua è il marito a cucinare, non si sono risparmiati nell'esecuzione di quello che lo chef stellato Davide Scabin - giudice di gara - ha definito uno dei piatti più insidiosi della cucina italiana, gli gnocchi alla bava. "Un piatto fatto di niente che può diventare un'opera d'arte o uno dei più grandi fallimenti in cucina", ha spiegato.

"Li ho cucinati una volta sola a 12 anni, con mia nonna" ha raccontato Appendino di fronte allo sfidante che ha cercato di conquistare i favori del giudice Scabin con delle "chicche a modo mio".