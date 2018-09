Romanzò anticipò delitto, condannatelo

(ANSA) - TORINO, 20 SET - La condanna di Daniele Ughetto Piampaschet, l'aspirante romanziere della provincia torinese accusato dell'omicidio di una giovane prostituta nigeriana, è stata chiesta questa mattina dalla Procura Generale di Torino.

Il pg Elena Daloiso ha anche chiesto la trasmissione delle testimonianze dei familiari dell'imputato per valutare l'ipotesi di falsa testimonianza.

Difeso dall'avvocato Stefano Tizzani, Piampaschet era stato assolto in primo grado e condannato in appello a 25 anni e 6 mesi di carcere per omicidio volontario. La Cassazione aveva annullato quest'ultima sentenza e ordinato un nuovo processo.

La vicenda risale al febbraio 2012, quando il corpo della donna era stato ritrovato sul greto del Po, proprio come nel romanzo mai pubblicato di Piampaschet 'La rosa e il leone'.