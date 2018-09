Mostra 100% Italia,opere mai viste prima

(ANSA) - TORINO, 20 SET - Sono 630 opere d'arte italiana mai esposte prima perché appartengono a collezioni private. La mostra 100%Italia, a Torino e nei musei di Biella e Vercelli, permette - da domani fino al 10 febbraio - un viaggio inedito attraverso una produzione artistica di solito irraggiungibile.

Un progetto - ideato e coordinato da Andrea Busto, direttore del Museo Ettore Fico di Torino - che ha ottenuto per la sua eccellenza la medaglia dal Presidente della Repubblica. Il catalogo della mostra, che Busto ha curato, è un volume di "4 chili e 200 grammi di cultura", che resterà come documento di riferimento per conoscere opere mai esposte.

A Torino la mostra - realizzata in collaborazione con l'associazione nazionale delle Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea e con l'associazione Fondazioni Casse di Risparmio - avrà quattro sedi: il Museo Ettore Fico, il Mef Outside, il Mastio della Cittadella e Palazzo Barolo. Il Museo Ettore Fico dove vengono esposte 200 opere festeggia proprio domani i quattro anni di attività.