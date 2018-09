Identificati 109 lavavetri a Torino

(ANSA) - TORINO, 20 SET - Tolleranza zero per i lavavetri, a Torino, dove, nel 2018, la polizia municipale ha identificato 109 persone che sostavano agli incroci più trafficati della città per pulire i parabrezza delle auto. Dagli accertamenti è emerso che si tratta perlopiù di persone di etnia rom. Durante i controlli dei vigili, effettuati in particolare in corso Regina Margherita, corso Vittorio Emanuele II e corso Bramante, sono state sequestrate 516 spazzole e i soldi provento dell'attività illecita.

"Quello dei lavavetri è un problema noto - sottolinea Alessandro Parigini, ufficiale responsabile del reparto operativo speciale della polizia municipale - L'unità dedica ai controlli pattuglie quotidiane, sia al mattino che al pomeriggio, con servizi programmati dall'ufficio. I soggetti, in virtù del cresciuto controllo, hanno alzato la soglia di attenzione e spesso, alla vista degli agenti, si danno alla fuga".