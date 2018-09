Giochi 26: Malagò, ora candidatura a due

(ANSA) - BOLOGNA, 20 SET - "Fermo restando che continuo a sperare che la candidatura a tre sia recuperabile e il mio appello è notorio e pubblico, ora c'è questa eventualità e il Coni come dovere istituzionale deve cercare di promuovere una candidatura per il proprio Paese". L'ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della Giunta del Comitato olimpico riunita a Bologna, commentando la possibile candidatura delle sole Milano e Cortina per i giochi invernali del 2026, dopo il passo indietro di Torino. "Quindi la sta valutando e guardando - ha detto Malagò - ieri c'è stata una riunione tecnica a Losanna e ci si sta riposizionando sulla realtà dei fatti che conoscete".