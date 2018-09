Serie B: Cota, Novara ha subito danno

(ANSA) - NOVARA, 19 SET - "Il Novara ha subito un danno grave e ingiusto, la cosa non passerà sotto silenzio". Così Roberto Cota, legale del Novara calcio, dopo gli ultimi provvedimenti del Tar del Lazio. "E' un danno molto grave per l'incertezza che si determina, in quale serie giocare, quale squadra preparare - spiega Cota -. Ed è un danno ingiusto, perché non è stato in alcun modo provocato dal club, che anzi ha agito sempre con la massima correttezza e trasparenza, restando sempre all'interno della giustizia federale". "Siamo arrivati a metà settembre - prosegue Cota - e tutto è nel caos, tanto più che a ogni sentenza sarà possibile ricorrere al grado di giudizio superiore e quindi non si sa come finirà la cosa. Di certo, il Novara è stato danneggiato e suggerirò al presidente Massimo De Salvo di attivare qualsiasi forma di reazione in tutte le sedi".