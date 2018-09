Festival Migrazioni a Torino

(ANSA) - TORINO, 19 SET - Nasce a Torino un festival sul tema complesso delle migrazioni mirato a declinarlo, attraverso il teatro, la musica, workshop e mostre d'arte nel modo meno banale e senza pregiudizi. Si chiama 'Migrazioni-Siediti vicino a me' e si tiene nell'ambito di Terra Madre, dal 20 al 23 settembre tra gli spazi di San Pietro in Vincoli, il Sermig - Arsenale della Pace, Scuola Holden e Cottolengo.

Aprono e chiudono il festival, il 20 e il 23, due spettacoli che vedono il tema della migrazione raccontato da due grandi voci femminili: Gabriella Ghermandi, scrittrice e cantante italo-etiope, che porta sul palco il concerto Atse Tewodros con musicisti etiopi e italiani, e Ottavia Piccolo accompagnata dall'Orchestra multietnica di Arezzo, con lo spettacolo 'Occident Express', basato sulla storia vera di Haifa, anziana donna irachena che nel 2015 percorse 5.000 km per sottrarre la nipotina alla guerra. Molti gli incontri con esperti e scrittori tra cui il grande scrittore indiano Amitav Ghosh, il 23 alla Holden.