Col. Rizzo, continuo percorso tracciato

(ANSA) - TORINO, 19 SET - "Comincio con entusiasmo e umiltà.

I miei predecessori hanno fatto un buon lavoro, quindi posso continuare su un percorso già tracciato. Ho la fortuna di operare in una città dove c'è anche il Comando legionale carabinieri Piemonte e Valle D'Aosta. Questo è un valore aggiunto". Così il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Torino, il colonnello Francesco Rizzo. "Questa è la prima volta che presto servizio nel Nord Italia e lo farò con il massimo impegno. Ho ricevuto un'accoglienza straordinaria: mi hanno fatto sentire a casa - continua - Credo nella sinergia con l'autorità giudiziaria e la Prefettura e nella massima collaborazione con le altre forze di polizia. Il rapporto con la gente per me è fondamentale e, senza ovviamente trascurare l'attività investigativa, punterò sui servizi di prossimità e di prevenzione".