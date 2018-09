Bimba in bici si perde, ritrovata da Cc

(ANSA) - TORINO, 19 SET - Una bambina di 9 anni, si è allontanata da casa in sella alla sua bicicletta e non è più riuscita a trovare la strada per tornare indietro, a Chieri, comune alle porte di Torino. La piccola è stata rintracciata e soccorsa dai carabineri.

Contattati dai genitori, i militari, insieme ad amici e familiari, hanno setacciato la zona. La bambina è stata trovata da un equipaggio del Nucleo radiomobile poco lontana da casa.

"Mi sono persa e non riuscivo a tornare a casa - ha detto ai carabinieri - Grazie a tutti".