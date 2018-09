Auto, Gm premia a Torino suoi fornitori

(ANSA) - TORINO, 19 SET - General Motors premia l'eccellenza e la qualità dei suoi fornitori portando a Torino, sede del Centro di Ingegneria e Sviluppo General Motors Global Propulsion System, 827 aziende da trenta differenti Paesi. Le imprese premiate con il Supplier Quality Excellence Award 2017 sono state 102.

"Questo evento è stato strutturato per far sì che i nostri Ospiti potessero migliorare la propria reciproca conoscenza nell'ottica di un processo continuo di sviluppo dei canoni di Eccellenza", spiega Pierpaolo Antonioli, ad di GM Torino. La scelta di organizzare l'evento a Torino riafferma la centralità dell'Europa per l'azienda, che ha il suo fulcro operativo a Torino. "Mi sento orgoglioso del ruolo che ricopro perché è italiana, perché è torinese e perché evidente riferimento, a livello globale, per una realtà come General Motors", aggiunge Antonioli.

L'evento, annuncia Gian Piero Morone, Senior Manager Supplier Quality General Motor Europe, "continuerà ad essere organizzato a Torino".