A Flat-Fiera Libro Arte 44 espositori

(ANSA) - TORINO, 19 SET - Partecipano alla seconda edizione di Flat-Fiera Libro Arte Torino, dedicata al libro d'artista e d'arte contemporanea, a Torino dal 2 al 4 novembre 2018 (durante Artissima) alla Nuvola Lavazza, 44 espositori da 11 paesi.

La selezione è stata condotta dal comitato scientifico di Flat, formato da Liliana Dematteis, curatrice di libri d'arte e collezionista; Richard Flood, Director of Special Projects and Curator At Large al New Museum di New York; David Senior, Head of Library, al San Francisco Museum of Modern Art; Ken Soehner, Chief Librarian, Watson Library al Metropolitan Museum di New York; l'artista americana Lawrence Weiner, insieme a Chiara Caroppo, Beatrice Merz e Mario Petriccione, fondatori di Flat.

Anche quest'anno è forte la partecipazione di espositori esteri, che presentano il meglio della produzione internazionale di libri d'artista, cataloghi, monografie, saggi, edizioni rare, out of print e magazines. Il ricco programma culturale collaterale è curato da Elena Volpato.