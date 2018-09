A Castello Rivoli 'La vita nell'Oceano'

(ANSA) - TORINO, 19 SET - Il Castello di Rivoli Museo di Arte Contemporanea collabora con Terra Madre Salone del Gusto, in programma a Torino dal 20 al 24 settembre, con una giornata di studio sull'ecosistema marino e la sua delicata biodiversità. L'evento, chiamato 'La vita dell'Oceano', coinvolge grandi artisti quali l'americana Joan Jonas, il geologo Jeffrey Peakall, il biologo Dayne Buddo e l'azienda agricola Stush in the Bush.

Di Joan Jonas viene presentato, in anteprima, 'Moving off the Land: Oceans - Sketches and Notes', supportato da TBA21-Academy, una combinazione ipnotica di immagini di vita sottomarina, suoni e disegni che confluirà nella mostra promossa dalla fondazione austriaca alla Biennale di Venezia 2019.

Recentemente celebrata da una grande mostra retrospettiva alla Tate Modern di Londra, Joan Jonas è pioniera del video e della performance art emersa tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70. Il Castello di Rivoli ha ospitato una mostra personale dell'artista nel 2006.