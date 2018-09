Tir contro ponte, chiusa Ivrea-Santhià

(ANSA) - IVREA (TORINO), 18 SET - Il raccordo autostradale Ivrea-Santhià è rimasto chiuso per tutta la notte a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 2 in direzione di Ivrea all'altezza di Settimo Rottaro. Un tir condotto da un autista di 54 anni, slovacco, si è schiantato, per cause ancora in fase di accertamento, contro il pilone in cemento di un ponte.

L'autotrasportatore è stato soccorso e trasferito d'urgenza all'ospedale di Ivrea: non è in pericolo di vita.

I tecnici di Ativa hanno lavorato tutta la notte per valutare le condizioni di sicurezza del viadotto. Una volta accertata l'assenza di danni rilevanti, la bretella autostradale è stata riaperta in entrambe le direzioni. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale di Torino: non è escluso che l'autista sia stato colto da un malore o da un colpo di sonno.