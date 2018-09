Piemonte: Chiamparino, il 28 punto fermo

(ANSA) - TORINO, 18 SET - All'indomani del coordinamento regionale del Pd che ieri non ha dato l'investitura definitiva alla candidatura di Sergio Chiamparino per il secondo mandato alla guida del Piemonte, il governatore si augura che "la prossima direzione regionale il 28 settembre metta un punto fermo con una decisione definitiva, perché i tempi ora cominciano a diventare stretti". Il governatore piemontese lo ha detto ai giornalisti, parlando a margine dei lavori in Consiglio regionale.

"Le primarie - ha rimarcato Chiamparino - sono uno strumento che, se il Pd ritiene, si può adottare. E se la coalizione è d'accordo, si possono fare primarie di coalizione. Ovviamente io non posso parteciparvi, per la semplice ragione che le primarie sarebbero fatte per trovare un'altra candidatura".

"Io sono disposto fin d'ora - ha aggiunto - a scrivere una lettera aperta in cui esplicitamente sostengo il percorso fino alle primarie e mi impegno a sostenere chi ne uscirà vincitore".